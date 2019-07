Dívka si podle zdroje Deníku špatně připnula zajišťovací karabiny a zasekla se na dvacet metrů dlouhé lanovce při tzv. tarzaní jízdě. Zůstala viset cca šest metrů nad zemí, připnutá karabinami ke kovovému lanu, a držela se madla. Když už se nedokázala udržet a madlo pustila, obě lana se napnula a začala ji škrtit. Dítě upadlo do bezvědomí, přihlížející svědci je za pomoci žebříku naštěstí brzy odřízli.

Na místo museli zdravotničtí záchranáři vyslat kromě pozemní posádky i vrtulník letecké záchranné služby. „Případ nám byl hlášen jako vis dítěte na laně. Pacientku, která byla při transportu již při vědomí, jsme letecky transportovali do Fakultní nemocnice v Plzni,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

„Byla to chyba lezkyně. Ač už měla za sebou celou dráhu, neuposlechla pokynů a špatně se zacvakla. Víc k tomu říkat nebudu. Je to naprosto výjimečná věc, která se nám stala poprvé. Je to pro nás poučením do budoucna,“ řekl Deníku Jiří Jeřábek, jednatel outdoorové centra Offpark, které lanový park v Modravě provozuje.

Případ šetří policie, zatím se k němu nevyjádřila.