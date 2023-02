Původní informace byla, že se na místě srazily tři vozy. Nakonec policie potvrdila čelní srážku dvou osobních automobilů. „Žena, ročník narození 2003, se svým vozem předjížděla, dostala se do smyku a srazila se s protijedoucím vozidlem. Z nehody vyvázla s těžkým zraněním,“ sdělila mluvčí středočeské police Vlasta Suchánková.

Při nehodě se zranily celkem tři osoby. U těžce zraněné ženy museli záchranáři zajistit dýchací cesty. „Jedna osoba utrpěla lehčí poranění, které si vyžádalo ošetření na místě, a posléze byla převezena na vyšetření do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Druhou osobu jsme s podezřením na otřes mozku, zlomené zápěstí a nohu transportovali rovněž sanitkou do Vinohradské nemocnice. A třetí osoba byla s nespecifikovanými těžkými poraněními letecky převezena do Ústřední vojenské nemocnice,“ upřesnila mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková.

Podle doplňujících informací policie předjíždějící řidička měla negativní dechovou zkoušku na alkohol, stejně tak řidič protijedoucího automobilu. Příčina nehody je nyní předmětem šetření.