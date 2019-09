U Lechovic pak ohrozil několik lidí, když kvůli němu bourala celkem čtyři auta. Naštěstí se nikdo nezranil vážněji.

Silnice před Lechovicemi byla v pondělí kvůli události na tři hodiny neprůjezdná. „Ke kolizi došlo pár minut před půl jednou, když řidič Škody Octavia z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru. Tam bočně postupně narazil do nákladního auta a dvou osobních, která jela za sebou od Znojma. Octavia dostala smyk a zastavila se napříč vozovky. Potom do ní ještě narazilo další osobní auto, jehož řidič nestihl pro krátkou vzdálenost střetu zabránit,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Dechové zkoušky všech zúčastněných řidičů byly negativní a hmotná škoda je zhruba čtvrt milionu korun. „Protiprávním jednáním tohoto muže z našeho regionu se budeme dále zabývat,“ dodala mluvčí.