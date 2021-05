„Největší zpoždění momentálně evidujeme na příjezdu do Prahy od Rudné a Berouna. Na D0 došlo k dopravní nehodě a vzniklá kolona postupně dosahuje po D5 až do Berouna,“ uvedl PID. Podle zjištění Berounského deníku se kolona kolem jedenácté hodiny táhla až daleko za Králův Dvůr.

Kamion převrácený na bok ještě víc komplikuje už tak moc špatnou situaci na D5 před Prahou, k havárii došlo už v koloně 2km před sjezdem na Pražský okruh. V tuto chvíli má kolona 25 km a sahá až za Beroun. — Jan Rýdl (@JanRydl) May 13, 2021

Mluvčí z Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy Jan Rybanský potvrdil, že příčinou vzniku dopravního kolapsu byla nehoda dvou nákladních vozidel na pražském okruhu. Nicméně ke kolapsu přispělo i špatné počasí a více aut na silnicích. „K nehodě došlo už kolem šesté hodiny ráno na 19. kilometru směrem na Barrandov. Havarovaná vozidla blokovala pravý jízdní pruh a samozřejmě se tvořily kolony. K dvanácté hodině nemáme na pražském okruhu hlášenou žádnou vážnější dopravní nehodu. Takže důvodem může být kombinace špatného počasí a vyššího výskytu automobilů v ulicích. Máme hlášené jen drobné nehody v ulicích Prahy, které do jisté míry mohou ovlivnit i provoz na pražském okruhu tím, že může být nájezd nebo sjezd částečně blokován,“ řekl mluvčí.

⚠ Dálnice D5 - Směr Praha - Zpoždění spojů, Odklon

13.5. 09:58 - do odvolání; Dotčené linky: 307, 308, 310, 311, 380, 384, 394 https://t.co/JnutOZAgzc — PID - Mimořádnosti (@PIDmimoradnosti) May 13, 2021

Důvodem je tak podle všeho kombinace řada menších nehod a deštivého počasí, kvůli kterému dnes řada řidičů vyjela do práce autem. Kolonu podle mluvčího může zhoršovat i kyvadlový provoz v pražských tunelech, pokud se tvoří kolony jako v tomto případě. „Důvodem je, že v nich žádné auto nesmí stát a projíždějí po etapách,“ vysvětlil Rybanský.

Mluvčí z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Pavel Truxa uvedl, že hlavní příčinou vzniku kolony s velkou jistotou je havárie u Ořechu na pražském okruhu. Navíc dopravní omezení kvůli opravě mostů u Chrášťan situaci taktéž přihoršilo.

„Žádnou dopravní nehodu jsme v úseku mezi Prahou a Berounem neměli hlášenou. Zjišťoval jsem to a je jisté, že to způsobila nehoda těch dvou nákladních vozidel na pražském okruhu. Pak je tu i dopravní omezení u Chrášťan. To už je velmi těžké celou kolonu rozjet,“ řekl mluvčí.

Berounští řidiči se kolonu snažili objet i přes město, což zapříčinilo nárůst dopravy hlavně na Plzeňské ulici v Králově Dvoře a Berouně. I zde se začaly tvořit kolony a průjezd městy byl značně komplikovaný.

Kolony se ve čtvrtek ráno vytvořily i na dálnici D8 severně od Prahy, kde auta stály až po Odolenou Vodu.