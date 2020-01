/FOTO/ Na komunikaci mezi Lánovem a Dolním Dvorem na Vrchlabsku ve středu v půl šesté večer havaroval autobus, když se míjel s druhým autobusem.

Autobus narazil do střechy domu. | Foto: Policie ČR

“Při vyhýbacím manévru však zřejmě nedbal zvýšené opatrnosti a narazil pravým bokem do přesahu střechy domu. V důsledku střetu se lehce zranila jedna z cestujících, kterou po ošetření lékař propustil do domácího léčení,“ informoval policejní mluvčí Lukáš Vincenc. Jedno z vozidel přepravovalo děti. Ty naštěstí zraněny nebyly a zasahující hasiči je z místa nehody postupně převezli do místa ubytování.