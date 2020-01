/FOTOGALERIE/ Tři zranění lidé a škoda za zhruba 335 tisíc korun. Takové jsou následky dopravní nehody, kterou zavinil ve čtvrtek odpoledne netrpělivý řidič, kterému se zřejmě nechtělo stát v koloně. K nehodě třech automobilů došlo na silnici I. třídy č. 33 u odbočky na Vysokov.

Řidič v koloně se otáčel do protisměru, zavinil nehodu. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

„Řidič vozidla značky BMW jel z České Skalice do Náchoda, na horizontu kopce u odbočky na obec Vysokov přijel do kolony, která stála, rozhodl se proto otočit v místě křižovatky a jet zpět směrem na Českou Skalici. Při otáčení zřejmě přehlédl vozidlo značky Toyota, které jelo z Náchoda na Českou Skalici a vjel tak tomuto automobilu do jízdní dráhy. Vozidla se střetla, BMW dostalo smyk a narazilo do auta stejné značky řidiče cizí státní příslušnosti, který odbočoval ve směru od České Skalice do obce Vysokov,“ popsala sled událostí policejní mluvčí Eliška Majerová.