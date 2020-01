/FOTOGALERIE/ V sobotu krátce před šestou hodinou večerní vyjížděli dopravní policisté k nehodě, která se stala na silnici I. třídy v katastru obce Lochenice.

Střet autobusu a dvou osobních vozidel: Škoda dosahuje přes půl milionu korun. | Foto: Policie ČR

Řidič linkového autobusu, který jel od Jaroměře na Hradec Králové, zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a zezadu narazil do osobního vozidla Škoda Superb. Automobil byl nárazem odhozen do svodidel. Řidič autobusu následně přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím osobním automobilem Škoda Roomster, který byl nárazem rovněž odhozen na svodidla.