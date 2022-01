Auta začala místem po usilovné práci policistů a hasičů projíždět teprve krátce po páté hodině ráno, což oficiálně potvrdilo Národní dopravní informační centrum.

S krátkým sněžením napadly katastrofy: nehoda 40 vozidel i sražený sloup

Podle něj se místem projíždí se zvýšenou opatrností, protože havarovaná vozidla čekají na odtažení. To by se mělo povést do osmi hodin ráno. Krátce před tím Národní dopravní informační centrum zrušilo zprávu, že se v úseku tvoří kolony.