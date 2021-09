Podle ní vzhledem k lokalizaci první na místo dorazili krajští hasiči. Ti jim pomohli s oživováním muže a jeho transportem do sanitky.

Kolemjdoucí vytáhli muže z vody a zahájili jeho oživování ještě před příjezdem pracovníků záchranných složek. Ti prvně pomáhali s resuscitací přes telefon. „Po tonutí jsme resuscitovali muže středního věku, který byl ve vážném stavu převezen do brněnské bohunické fakultní nemocnice,“ informovala Barbora Truksová za jihomoravskou záchrannou službu.

Dramatické chvíle zažili kolemjdoucí v Nábřežní ulici ve Veverské Bítýšce na Brněnsku. Při lovení ryb tam spadl do řeky Svratky rybář.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.