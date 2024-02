Trojici horníků na poslední činné šachtě na Karvinsku, v podzemí Dolu ČSM ve Stonavě, zasypala hornina. Všichni muži utrpěli zranění, jednoho musel do nemocnice transportovat vrtulník.

Důl ČSM, poslední důl v České republice, kde se ještě těží černé uhlí, 16. srpna 2023, Stonava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

K událoti došlo v úterý 27. února před 15. hodinou. Horníky zasypal kus horniny při zajišťování čelby. „V úterý kolem 15. hodiny došlo k vypadnutí horniny při zajišťování čelby, což způsobilo poranění tří zaměstnanců. Jeden z nich utrpěl tržnou ránu na hlavě,“ popsala mluvčí společnosti OKD Barbora Černá Dvořáková.

Na šachtu pak vyjelo několik záchranářských vozů. Všichni tři zranění horníci byli z Dolu ČSM převezeni k ošetření do nemocnice. Jednoho ze zraněných museli záchranáři vyprošťovat delší čas, do nemocnice ho pak transportoval vrtulník. „Jednalo se o muže ve věku 45 let, který utrpěl poranění hrudníku,“ řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.