„S hydraulickým zařízením jsme vyprostili jednoho zraněného. Pomáhali jsme také s jeho přepravou do vrtulníku,“ sdělil mluvčí hasičů Petr Příkaský.

Vyproštěný utrpěl četná středně těžká poranění. „Poté, co jsme ho zaléčili a zafixovali krčním límcem, jsme jej letecky přepravili do traumacentra Fakultní nemocnice v Bohunicích,“ uvedla Michaela Bothová, mluvčí záchranářů. Druhého muže převezli s lehkými zraněními do vyškovské nemocnice.