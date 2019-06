Vážná dopravní nehoda se stala v sobotu 22. června večer na silnici u Chrástu. Dva mladistvé s vážnými zraněními transportovaly do nemocnic dva vrtulníky letecké záchranné služby.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Zbranek

"Osmnáctiletý mladík nezvládl řízení a narazil do stromu. On i jeho spolujezdkyně zůstali ve voze zaklíněni, vyprošťovat je museli hasiči. Na místě přistály dva vrtulníky, mladík byl transportován do nemocnice v Praze, dívka do nemocnice v Plzni," uvedla mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.