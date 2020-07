Neštěstí si dnes vyžádala nehoda na železničním přejezdu v Odrách, kde do motorového vlaku čelně narazil motocyklista.

Kamery na železničním přejezdu - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Dvaašedesátiletý motocyklista dnes zemřel při nehodě v Odrách na Novojičínsku. Vjel na železniční přejezd, přestože svítila červená výstražná světla, a čelně vrazil do projíždějícího motorového vlaku. ČTK to řekla policejní mluvčí Eva Michalíková. Podle původních informací vrazil do vlaku stojícího.