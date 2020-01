Zraněním skončila dopravní nehoda, ke které došlo v pátek 31. ledna odpoledne v Čížkovicích na Litoměřicku. Přímo v obci se na silnici 1/15 srazilo osobní auto s kamionem.

V Čížkovicích se srazila čtyři auta. | Foto: Deník / Karel Pech

Řidič kamionu poté ještě narazil v protisměru do dodávky a do něho navíc narazilo osobní auto. Mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník uvedl, že záchranáři převezli do nemocnice dva lidi. „Dvě osoby byly převezeny na chirurgické oddělení litoměřické nemocnice. Jednalo se o lehká zranění," řekl Voleník.