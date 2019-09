K vážně vypadající nehodě v Železné Rudě vyjížděly v pondělí ráno všechny jednotky záchranného systému.

Řidič dostal epileptický záchvat, narazil do jiného auta a po stržení řízení navíc naboural do plotu a do domu, o který vůz zcela zdemoloval. Naštěstí vyvázl jen s lehkým zraněním.