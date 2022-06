FOTO: U Borové poblíž Poličky narazil řidič do stromu, na místě zemřel

V lese na vedlejší silnici u Borové u Poličky dnes ráno řidič narazil z neznámých příčin do stromu, na místě zemřel. Na místo letěl i vrtulník leteckých záchranářů, ale marně. Muže se nepodařilo po vyproštění z vozu resuscitovat. Od poloviny května je to již druhá tragická nehoda u Borové, i při první auto narazilo do stromu.

Tragický náraz do stromu u Borové | Foto: HZS PK