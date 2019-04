Řidička v Děčíně nepřežila náraz do mostku. Auto skončilo v korytě potoka

/VIDEO/ Při tragické dopravní nehodě zemřela v pondělí ráno v Děčíně – Boleticích řidička osobního auta. To narazilo v Kamenné ulici do mostku přes Kameničku a následně spadlo do koryta potoka. Ženě nepomohl ani rychlý přílet záchranářského vrtulníku.

Zpátky do Ústí nad Labem ale odletěl prázdný. „Žena utrpěla zranění neslučitelná se životem," uvedl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Po dobu vyšetřování smrtelné nehody a vyprošťování auta byla několik hodin uzavřena silnice na Lesnou a Velkou Veleň. Co bylo příčinou dopravní nehody, nyní zjišťují policisté.

Autor: Alexandr Vanžura