Nehoda se stala v Terezínské ulici v Lovosicích "Krátce po 16. hodině jsme přijali oznámení o srážce osobního vozu s cyklistkou. Při ošetřování byla při vědomí a komunikovala," uvedla policejní mluvčí Alena Bartošová.

Zraněnou by měla být zhruba desetiletá dívka. Podle některých svědků vyběhla do silnice mezi zaparkovanými vozy přímo pod kola projíždějícího automobilu. "Byla se středně vážným zraněním letecky transportována do traumacentra ústecké nemocnice,“ dodal Prokop Voleník, mluvčí zdravotnické záchranné služby.

Proč k nehodě došlo, policie vyšetřuje.