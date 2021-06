"Náročnou noc mají za sebou hasiči na Holicku. Sedm jednotek požární ochrany z Pardubického kraje a další dvě jednotky ze sousedního HZS Královéhradeckého kraje, zasahuje od čtvrtečního večera (10. června) u požáru drůbežárny ve Starých Holicích. Nasazeno bylo ihned několik proudů vody," uvedla mluvčí HZS Pardubického kraje Vendula Horáková.

Hala byla plná kuřat. Požár byl hlavně pod střešní konstrukcí. Hasiči tak začali s rozebíráním střechy, která v jedné části hrozila zřícením. Zřízena byla kyvadlová doprava vody na místo požáru.

"Pro ochranu kuřat byl do haly vháněn čerstvý vzduch pomocí přetlakové ventilace, podle vyjádření majitele to bylo dostačující. Hasiči vytvořili pro odvětrávání i několik otvorů do střechy," řekla Horáková.

Ve třech čtvrtinách haly se však do rána zřítil strop. Na místo byl přivolán statik, který až po rozdenění mohl rozhodnout, zda hasiči mohou vstoupit do objektu.

Požár drůbežárny ve Starých HolicíchZdroj: HZS PK"Rozhodnutí bylo, že se hasiči mohou maximálně pohybovat do vzdálenosti 15 metrů od vchodu. Hasiči tak mohli začít vyklízet halu s kuřaty po páté hodině ranní. Vytvořen byl lidský řetěz a kuřata byla postupně umísťována do druhé haly. Potom však práce musely být přerušeny z důvodu náhlého pohybu střechy. Hasiči objekt stabilizovali a kuřata se podařilo vyklidit ze dvou kójí," pokračuje mluvčí.

Uvnitř haly se mělo celkem nacházet asi 8 tisíc kuřat. Počet kusů drůbeže, která přežila, zatím není známa.

"Hasiči i nadále pokračují v dohašování haly. V ranních hodinách se na místo dostavil Záchranný útvar HZS ČR z Jihlavy s těžkou technikou – pásovým rypadlem Caterpillar pro rozebírání konstrukcí. Jsme stále na místě a likvidujeme následky požáru. Příčina vzniku požáru je vyšetřována a škoda není dosud vyčíslena," dodala mluvčí hasičů.