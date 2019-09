Na střeše skončilo jednou ze dvou aut, která se v pátek ráno srazila v Hraniční ulici v okrajové části Děčína Václavově.

Dopravní nehoda v Děčíně - Václavově. | Foto: Tomáš Straka

Auto jedoucí z kopce směrem do centra města narazilo do jiného, které bylo zaparkované u kraje silnice a odrazilo se od něj. „Hasiči po nehodě vyprostili zraněného člověka a předali jej zdravotnické záchranné službě, které pomohli s jeho zajištěním,“ uvedl mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Podle mluvčího záchranné služby Prokopa Voleníka žena utrpěla jen lehčí zranění, se kterým byla převezena kvůli mechanismu zranění do ústecké nemocnice. Silnice, po které jezdí i autobusy městské hromadné dopravy, byla po dobu vyšetřování a odstraňování nehody uzavřena.