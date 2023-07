/VIDEO/ Jeden z nejsložitějších případů posledních několika let. Tak hodnotí vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému Radek Miškařík pondělní vážnou havárii autobusů na dálnici D2 u Brna. Policie nyní šetří, kdo za nehodu může. Situaci komplikuje, že mezi účastníky nehody byli lidé pětadvaceti národností světa.

V současné době ale zatím nemá žádný závěr. „Nehodu dál vyšetřujeme a dlouho ještě budeme. I kvůli svědectví lidí, z nichž mnoho je cizinců. Zatím je předčasné se k příčině vyjadřovat, ale mohl přispět faktor řidičské únavy nebo častých kolon na této dálnici před Brnem,“ uvedl vedoucí odboru služby dopravní policie pro Jihomoravský kraj Jindřich Rybka.

Policisté pracují i s variantou zdravotní indispozice řidiče či technickou závadou na autobusu. Zjišťují, zda podíl nehrála přílišná rychlost, nepozornost nebo nedostatečná vzdálenost mezi autobusy. „U řidiče autobusu FlixBus dechová zkouška neprokázala, že by na vině mohl být alkohol. U druhého řidiče tuto možnost stále zkoumáme," přiblížil Rybka.

Řidič autobusu, který narazil zezadu do vozu společnosti FlixBus, byl cizinec s trvalým pobytem v České republice. Autobus patřil českému provozovateli. „Registrační značka je z Libereckého kraje," doplnil Rybka.

Dvě hodiny na záchranu

Záchranná akce trvala podle ředitelky Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Hany Albrechtové necelé dvě hodiny. Skončila odvozem posledního pacienta. „Ty nejzraněnější jsme odvezli do hodiny. Situaci pro záchranáře komplikovalo, že šlo o lidi pětadvaceti národností, kteří často nemluvili česky, takže komunikace a ztotožňování bylo složité a trvá doteď," řekla Albrechtová. Ocenila rychlé uzavření dálnice a vytvoření záchranářské uličky.

Hasiči vyprostili dvanáct zaklíněných lidí. „Vyslali jsme tam patnáct hasičských jednotek. Také jsme spolupracovali se záchranáři při třídění raněných. Dvěma autobusy jsme převáželi lehce zraněné cestující do Vojenské nemocnice nebo do Nemocnice Milosrdných bratří," řekl Miškařík.

Hasiči převáželi propuštěné lidi do místa, kde si vyzvedli svá zavazadla a cennosti. „Na zámečku v Chrlicích jsme vytvořili evakuační středisko. Ubytovali jsme šest lidí, kterým jsme nabídli lůžko, pití a jídlo. V úterý ráno jsme je rozvezli do ubytování, které si našli nebo na autobus do Prahy," uvedl Miškařík.

Lidé, kteří potřebují informace o zraněných, nadále můžou volat na informační linku na číslo 950 640 000. „Do úterního rána se díky zřízenému informačnímu centru podařilo u dvaasedmdesáti cestujících zjistit, v jaké nemocnici jsou. Pokud je propustili, víme, jestli odjeli do Prahy nebo do evakuačního centra," vysvětlil Miškařík.

Sedmasedmdesát zraněných

Při nehodě se zranilo sedmdesát sedm lidí, z nichž čtrnáct pacientů bylo ve vážném stavu, jeden člověk zemřel. „Situaci pro záchranáře komplikovalo, že šlo o lidi pětadvaceti národností, kteří často nemluvili česky, takže komunikace a ztotožňování bylo složité a trvá doteď," řekla ředitelka Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Hana Albrechtová.

Do akce záchranná zdravotnická služba vyslala šestadvacet záchranných jednotek, z toho tři vrtulníky. „Pomáhali i soukromé záchranné služby a převozové sanitky," upřesnila Albrechtová. Zapojilo se osmačtyřicet zaměstnanců, devět operátorů i interventi. Výjezd byl podle ní nadlimitní, a to jak zásahem, tak například počasím.

Dálnice byla v obou směrech dlouhé hodiny neprůjezdná. „Pravý jízdní pruh se uvolnil tři hodiny po nehodě, levý pak v jedenáct večer," zmínil Rybka.