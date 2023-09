Divoká honička Havířovem: Opilý řidič zranil patnáctiletého chlapce

Zraněním patnáctiletého chlapce skončilo pronásledování opilého řidiče (52 let), který v neděli před polednem ujížděl policistům na Karvinsku. Během honičky motorista narazil do sloupu a vozidlo následně zranilo chlapce (15 let) tlačícího kolo. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Chodec skončil v péči záchranářů.

Policie v Havířově, ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Běčák