Totožnost řidiče dodávky Iveco je zatím neznámá. "Co bylo příčinou nehody a v jakém postavení byli oba řidiči - tedy kdo byl viník a účastník - policisté prošetřují," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Srážku dodávky a osobního auta nepřežil ani jeden z řidičů. Nehoda se stala 20 minut před půlnocí z úterý na středu a až do 7 hodin ráno uzavřela silnici I/6 u Hořoviček na Rakovnicku.

