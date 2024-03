Lyžaři nezažívají v letošní zimě právě sezonu snů. Kvůli teplému počasí jsou lyžařská střediska v nižších nadmořských výškách uzavřená, ta větší fungují, a stahují milovníky sjezdového lyžování ze širšího okolí. Rušno je proto i na parkovištích, která jsou podle odborníků jedním z nejrizikovějších míst pro řidiče. Důvodem je i jejich nepozornost.

Zimní měsíce mají největší podíl na celoroční nehodovosti hlavně v Krkonoších a Krušných horách. Ilustrační snímek | Foto: Michal Fanta

Na letošní jarní prázdniny nevzpomíná Libor Skoupý z Rakovnicka příliš pozitivně. S přáteli si pronajali chatu v Krkonoších. Do skiareálu v Peci pod Sněžkou a okolí dojížděli autem.

„Ve čtvrtek jsme byli na poslední lyžovačce. Když jsem se vrátil odpoledne k autu, byl jsem naštvaný. Měl jsem sedřený bok, lehce promáčknuté dveře. Jsou to sice jen plechy, ale i tak mi policisté odhadli škodu na necelých 50 tisíc korun,“ popsal Deníku. Viník z místa ujel a on havarijní pojištění nemá. Opravu si tak musel zaplatit ze svého.

Odborníci varují před přepravou lyží a dalších volných předmětů:

Dejte si pozor na přepravu lyží v autě. I za špatné ukotvení hrozí pokuty

Není sám, kdo podobnou situaci řešil. Takových nehod se stanou v Česku každoročně tisíce. Pravděpodobnost podobného karambolu podle expertů narůstá na začátku roku. „V lednu dochází k nárůstu počtu nehod o 39 procent a v únoru o 34 procent, což činí tyto měsíce nejrizikovějšími obdobími roku v českých horských střediscích,“ uvedl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.

Pozor o víkendech

Nejrizikovějšími dny jsou pátek a sobota. V tyto dny dochází zhruba ke třetině všech dopravních nehod. V porovnání s jejich průměrným počtem na den jsou tyto dny o 15 procent rizikovější. „Překvapující je však doba, kdy v českých lyžařských střediscích dochází k nejvíce bouračkám – na rozdíl od běžné dopravní situace to není typická ranní a odpolední dopravní špička, ale nejvíce nehod se zde odehraje kolem druhé hodiny odpoledne, kdy je největší kumulace návštěvníků,“ poznamenal Chalas.

Zatímco řidiči mířící do menších skiareálů mohou být skoro bez obav, ti jedoucí do větších horských středisek by se měli mít na pozoru. Právě kvůli násobně vyššímu provozu je tu riziko srážky větší. Zimní měsíce mají největší podíl na celoroční nehodovosti hlavně v Krkonoších a Krušných horách.

„Na čele tohoto žebříčku stojí Špindlerův Mlýn, kde se v zimní sezóně odehraje 54,8 procenta všech nehod. Každá druhá nehoda se v tomto vyhledávaném horském středisku tak stane během pouhých tří zimních měsíců. Těsně za ním je Pec pod Sněžkou s podílem 54,4 procenta nehod v zimě,“ sdělil analytik Marek Sibal.

České řidiče potrápilo zimní počasí. Jakých chyb se na silnicích dopouštěli nejčastěji?

Sněhová kalamita ukázala chyby řidičů: Jak správně jezdit, co je nutné dodržovat

Důvod častějších kolizí v horských střediscích je prostý – hustější provoz. Každou druhou nehodu způsobí šoféři kvůli nesprávnému způsobu jízdy. Jedná se o nesprávné otáčení či couvání. Ve čtvrtině případů jedou řidiči moc rychle.

Experti se shodují, že spoluvinu nesou i dopravní značky, kterých tu je příliš mnoho. Řidiči se na ně až moc spoléhají a zapomínají na základní pravidlo pravé ruky. „V Česku se zejména na periferiích měst, ale i na parkovištích zbytečně instalují dopravní značky upravující přednost v jízdě. Přitom postačí právě pravidlo pravé ruky. Tam, kde platí, jsou řidiči obezřetnější. Pomohlo by to celkově zlepšit situaci na silnicích, jak ukazují zahraniční zkušenosti,“ poznamenal už dříve mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota.