Vážná nehoda se zraněnými na D1 u Brna: řidič s 1,6 promile naboural do policie

Na 177 kilometr do katastru Říčan tak jeho kolegové vyjížděli po osmnácté hodině k nehodě pěti aut, o hodinu dříve tady došlo k havárii čtyř osobních vozů. „Nešlo o nic závažného, a především se to obešlo bez zranění. Pro řidiče to samozřejmě mohlo znamenat nějaké zdržení,“ sdělil policejní mluvčí Bohumil Malášek s tím, že příčinami těchto nehod bylo především o nedobrzdění.

Jak ještě doplnil komisař hasičů, tak jeho kolegové za pátek zasahovali už u patnácti nehod. "Dopravní nehoda potkala i nás. Cestou k zásahu do našeho vozidla naboural na dálnici D1 osobní automobil. Nehoda se obešla bez zranění a škoda byla minimální," doplnil Komosný.