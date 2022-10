"Podle prvotních informací jel řidič (ročník 1950) vozidla Dacia jel v pravém jízdním pruhu čtyřproudové vozovky, před kterým jelo vozidlo Škoda Scala. Řidič Dacie přejel do levého jízdního pruhu, kde jelo osobní vozidlo Škoda Octavia, ve kterém cestovaly čtyři osoby. Následně došlo k jejich bočnímu střetu, který auto Dacia odmrštilo zpět do pravého jízdního pruhu, ve kterém jelo již zmíněné vozidlo Škoda Scala," sdělila k nehodě mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.

Boční střet a náraz mezi vozidly Dacia a Škoda Scala byl tak silný, že Škoda vjela mimo silnici a nabouralo do plotu rodinného domu. "V tomto vozidle cestovaly tři osoby, které byly zraněny. Jedna z nich byla letecky transportována do nemocničního zařízení. Vozidlo Dacia následkem kolize bylo odmrštěno mimo pozemní komunikaci směrem do protisměru, kdy došlo k nabourání do oplocení u rodinného domu. Ve třetím zúčastněným vozidlem cestovaly čtyři osoby, u kterých naštěstí nedošlo ke zranění.

Zásah záchranářů

"Posádky záchranné služby ošetřovaly celkem pět účastníků nehody, mužů ve věku pětapadesáti až dvaaosmdesáti let. Všichni byli při vědomí a se záchranáři komunikovali. Nejvážnější byl stav muže s poraněními hlavy a páteře, který byl uložen do podtlakové matrace, zajištěn krčním límcem a letecky transportován do ostravské Fakultní nemocnice," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Penny vedle Penny. Lidé zvědavě přihlížejí, jak jim před očima roste nový obchod

Další čtyři účastníci byli ošetřeni s lehčími nebo středně těžkými zraněními hlavy, či hrudníku a po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče přepraveni na chirurgickou a traumatologickou ambulanci opavské Slezské nemocnice.

K nehodě na silnici číslo I/11 v obci Nové Sedlice došlo v úterý 18. října okolo půl sedmé večer. Na místě byly řidičům provedeny dechové zkoušky s negativním výsledkem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.

Pomůžete policii v šetření?

"Dopravní policisté se zabývají okolnostmi a příčinami dopravní nehody, ale také pracují s možnou verzí, že u osobního vozidla Dacia mohlo dojít k technické závadě, jak na místě sám uvedl řidič. Zjišťují také průběh nehodového děje a v souvislosti s tím se obrací na případné svědky, kteří se v danou dobu nacházeli na uvedeném místě. Také žádají řidiče vozidel, kteří místem projížděli, a případně jejich vozidlo disponuje palubní kamerou, aby se obrátili na tísňovou linku 158. Za poskytnuté informace děkujeme," dodala mluvčí policie.