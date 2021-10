O něco kratší, zhruba šestikilometrová kolona, se vytvořila na D5 na příjezdu do Prahy od Berouna, kde pět osobních aut bouralo 15 minut po 15. hodině na dálničním kilometru 4,3; poblíž čerpacích stanic u Rudné. Zde byl navíc hlášen únik nebezpečné látky; šlo o penetraci na podlahy. Směr na Prahu policisté uzavřeli – citelnému zdržení se však nevyhnuli ani motoristé vyjíždějící z hlavního města. V tomto případě to měla na svědomí především pomalá jízda řidičů, kteří si nehodu a zásah složek integrovaného záchranného systému v protisměru prohlíželi.

Na pětce kolaps, na desítce jakbysmet. Dvě středočeské dálnice v pátek po 15. hodině uzavřely hromadné nehody, které se neobešly bez zásahu zdravotnických záchranářů. Naštěstí podle jejich zjištění nebyl žádný z pacientů v těžkém stavu. Jak vážně se však situace zprvu jevila, napovídá původní policejní odhad doby obnovení provozu: v obou případech po pěti hodinách: až kolem osmé večer. Nakonec se kolony začaly rozjíždět už kolem 17. hodiny poté, co se nabouraná auta podařilo odsunout ke straně.

