Na zastávce Bachova ve Hviezdoslavově ulici pravděpodobně řidič jednoho ze spojů MHD nezvládl na kluzké vozovce dobrzdit a narazil do autubusu číslo 125. Na místo vyrazily tři posádky pražské záchranky včetně inspektora a speciálního vozu Atego. „Jeho výhodou je, že se v něm může při nepřízni počasí úkryt větší počet osob,“ uvedla mluvčí Jana Poštová prostřednictvím twitterového účtu.

„Záchranáři na místě ošetřili pět žen ve věku od 62 do 81 let. Všechny byly po celou dobu při vědomí a utrpěly pouze lehčí poranění. Odváženy budou do Všeobecné fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Thomayerovy fakultní nemocnice,“ sdělila Poštová později.

K nehodě byli přivoláni rovněž pražští hasiči. „Nemusíme vyprošťovat,“ informoval jejich mluvčí Martin Kavka. Podle policie byla dechová zkouška na alkohol u obou řidičů dopravního podniku negativní. Další okolnosti úterní události šetří dopravní policisté.

Magistrátní firma Ropid, která organizuje MHD v Praze a okolí, na sociální síti uvedla, že husté sněžení (opět) komplikuje dopravu hned na několika místech v kraji. Mluvčí hasičského záchranné sboru Kavka pak dodal, že další nehoda se stala ve Štěpánské ulici v centru metropole. Bouralo i několik policejních vozů. Řidiči by měli dávat pozor rovněž na Pražském okruhu, kde byla hlášena špatná sjízdnost vozovky.