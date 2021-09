„Příčiny nehody jsou v šetření, lékaři převezli pána na ošetření spíše preventivně. Podle prvotních informací by se z hlediska zdravotního stavu nemělo jednat o nic závažnějšího,“ doplnila policejní mluvčí Monika Schindlová.

Informaci potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová. „Řidič byl venku už před příjezdem jednotky hasičů a byl předán do péče Zdravotnické záchranné služby,“ řekl mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora. U nehody zasahovali profesionální jednotky z Dobříše a Příbrami a dobrovolníci z Březových Hor a Dolních Hbitů. Hasiči zasypali uniklé provozní kapaliny a provedli protipožární opatření. Na místo pak přijela odtahová služba.

Senior naboural autem do stromu. Záchranáři na místo vyslali i vrtulník, sedmasedmdesátiletý muž ale naštěstí vyvázl jen s lehčím úrazem hlavy. Událost se stala v úterý 7. září před 10. hodinou dopoledne u obce Jablonná.

