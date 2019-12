K nepříjemné situaci došlo v úterý 17. prosince, těsně před 11. hodinou dopolední. „Z nákladního vozidla se uvolnil a sesunul jeřáb na dálnici D10. Na místo vyjela jednotka HZS Mladá Boleslav, protože ze sesunutého vozidla vytékaly provozní kapaliny,“ uvedli hasiči.

Provozní kapaliny hasiči zasypali sorbetem a dálnice D10 je ve směru do Prahy uzavřená. Kdy by dálnice měla být znovu zprovozněna, policie zatím přesně neví.

„Stalo se to ve směru na Prahu na 43. kilometru, došlo k uvolnění nákladu na podvalníku s následným pádem na dálnici, provoz byl zastaven. Na místě došlo k úniku pohonných hmot, což hasiči zasypali sorbentem. Do hodiny by úsek dálnice měl být snad zprovozněn,“ uvedla policejní mluvčí Lucie Nováková.

Incident se obešel bez zranění.