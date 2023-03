Vlak z Jeseníku do Krnova najel v Polsku do spadlého stromu

/AKTUALIZOVÁNO/ Spěšný vlak směřující z Lipové-lázní přes Jeseník a polské Glucholazy do Krnova, najel v pátek 17. března brzy ráno v polském úseku do stromu, který spadl na trať. Informovali o tom tamní záchranáři.

Najetí vlaku Českých drah do stromu spadlého na trať v Głuchołazech, 17. března 2023 | Foto: Facebook Głuchołazy to MY, se souhlasem