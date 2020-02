Ve čtvrtek 13. února dokonce v Karlově zasahovaly souběžně dva vrtulníky letecké záchranné služby – z Ostravy a Olomouce. Úrazy běžkaře a lyžaře se odehrály v krátkém časovém odstupu okolo čtrnácté hodiny. Oba postižené prvotně ošetřovali členové horské služby.

Operátoři záchranářů nejprve převzali tísňové volání k pádu a poranění nohy u dvaatřicetiletého běžkaře. "Charakter zranění vyžadoval šetrný transport do nemocnice a k zásahu byl proto vyslán vrtulník Lékařské záchranné služby LZS z Ostravy.

V době, kdy stroj přilétal do Karlova, ovšem došlo k dalšímu úrazu. Tentokrát šlo o chlapce ve věku třinácti let. Mladý lyžař vyjel mimo sjezdovku a narazil do betonového sloupu. Také on si přivodil poranění dolní končetiny. Operátoři záchranné služby proto požádali o spolupráci sousední kraj a k zásahu přilétl vrtulník LZS z Olomouce. Posádky obou strojů tak zasahovaly v Karlově prakticky současně," uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl s tím, že oběma pacientům byla poskytnuta přednemocniční neodkladná péče. Vrtulníky poté se zraněnými zamířily z Karlova do ostravské a olomoucké fakultní nemocnice.

V Karlově můžete v těchto dnech potkat nejen záchranáře a horskou službu, ale také policisty na lyžích.

"Policisté Speciální pořádkové jednotky ve spolupráci s pracovníky horské služby také zasahovali v Karlově pod Pradědem na sjezdovce, kde byl nahlášen úraz. Mladý lyžař měl najet do hlubokého sněhu a narazit do betonového sloupu. Po příjezdu na místo události policisté s pracovníky horské služby začali pomáhat třináctiletému chlapci, který si stěžoval na bolest v oblasti stehna. Provedli fixaci dolní končetiny vakuovou dlahou a na nosítkách chlapce přesunuli na saně. Chlapci byl poskytnut tepelný komfort a byl převezen na stanici horské služby k dalšímu ošetření a předání přivolaným zdravotníkům," doplnila policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Policisté několikrát týdně jezdí na sjezdovkách mezi lyžaři ve Ski Aréně Karlov a preventivně působí svou přítomností na chování návštěvníků. Policisty na lyžích dříve lyžaři znali jen z alpských sjezdovek. Nyní se v Karlově objevují několikrát týdně.

Dvojici lyžujících policistů zpočátku v Jeseníkách lidé byrali spíš jako atrakci a dokonce je občas požádali o společné selfíčko. Policisté ale mají za sebou nejen lyžařskou přípravu, ale také kurz první pomoci, takže pokud dojde k mimořádným událostem, mohou kromě prevence také pomáhat záchranářům i horské službě.

Kromě Karlova je mohou lidé potkat také na Ovčárně. Jde o projekt Bezpečně na horách, na němž s policií spolupracuje moravskoslezský krajský úřad. Kromě hlídání sjezdovek dohlíží i na zajištění chat a horských rekreačních objektů, případně se zapojují do pátrání po hledaných osobách.

Je zajímavé, že Jeseníky zasahují také do Olomouckého kraje, kde policisté takovou službu nevykonávají.