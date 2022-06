Zdeněk Z. u soudu tvrdil, že ani nevěděl, že srazil člověka. „Jel jsem jako každý den z práce. Byla už tma, velký provoz, a jel jsem na potkávací světla. Na Bukováku jsem se chtěl zařadit do levého pruhu, tak jsem se podíval do zpětného levého zrcátka, a v tu chvíli jsem pocítil zprava náraz, ale nic jsem neviděl. Ani předtím. Začal jsem brzdit, vrátil jsem se, ale nic jsem nenašel,“ vypověděl.

Odjel a když v Kocourově zjistil, že má rozbité auto, vrátil se zpět na místo a zavolal policii. Pak zjistil, že nesrazil divočáka, jak si původně myslel, ale chodce.

V prosinci 2021 u okresního soudu padl rozsudek, kterým byl Zdeněk Z zproštěn viny, což soudkyně Martina Šimánková vysvětlila takto: „Daný skutek není trestným činem. Vycházela jsem ze znaleckého posudku, kdy i znalec sám říkal, že celý posudek je jen hypotetický a všechny rychlosti, všechny doby brzdění a podobné údaje jsou uvažované, nejsou najisto dané. Plus jsem zohlednila to, co říkal i znalec, že primární příčinou nehody byl zvolený způsob přechodu komunikace chodcem.“

Nové dokazování

Případ se ale dostal ke krajskému soudu, který ho vrátil do Klatov kvůli dalšímu dokazování. Během hlavního líčení tam ve čtvrtek bylo pouštěno video, které bylo policií natočeno s ohledem na výhledové možnosti řidiče i chodce, a to s dálkovými i tlumenými světly a také s a bez reflexních prvků u chodce. Byla dovyslechnuta také manželka sraženého muže, která měla doplnit především to, co měl na sobě a jakou nesl tašku. Dokazování bude ještě pokračovat, proto bylo hlavní líčení odročeno.