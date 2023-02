„Je to zároveň o šest více v porovnání s rokem 2021. Ačkoliv byl ale nárůst počtu mimořádných událostí o necelá čtyři procenta, tak celkový počet usmrcených na železničních přejezdech vzrostl o téměř osmadvacet procent, a to na sedmatřicet zemřelých. O 32 procent se zvýšil i počet zraněných,“ upozorňuje mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Řidič, pozor. Ve Vendryni nově hlásí přestupky „chytrý“ železniční přejezd

K mnohým střetům by přitom nemuselo dojít. Stačilo by jediné – respektovat blikající červená světla. Snížit počet tragédií a působit preventivně na řidiče má za úkol právě nový automatizovaný kamerový systém na železničním přejezdu ve Vendryni u Třince na Frýdecko-Místecku. Řidiči tu totiž výstražnou signalizaci v podobě červených světel a závor příliš nerespektují.

„Vytvořili jsme a na Třinecku otestovali unikátní řešení, kdy na chování řidičů dohlíží inteligentní kamery. Vše odpovídá současným nárokům policie a umožňuje spolehlivé zaznamenávání a následné vyhodnocování informací o přestupcích či trestných činech zcela bez obsluhy,“ říká ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Novinku bude Správa železnic podle slov ředitele postupně zavádět i na dalších vytipovaných přejezdech.

Nebezpečný trend na železnici se nedaří zastavit. Strojvedoucí volají po změnách

Kamery dění na přejezdu ovšem nenatáčí nepřetržitě. Nahrávat začínají teprve ve chvíli spuštění výstražných světel a po uplynutí přiměřené doby na bezpečnou reakci řidiče. Pokud na přejezd poté vjede vozidlo, chytré kamery vše dokumentují a přes takzvané Centrální místo služeb putuje videozáznam přímo na servery policie. Systém navíc sám prohřešky třídí. Informace o přestupcích aut do 3,5 tuny posílá na příslušný úřad obce s rozšířenou působností. Těžší vozidla automaticky připadají k řešení policistům.

Za jízdu na červenou tisícové pokuty

Za nerespektování červeného světla na železničních přejezdech hrozí šoférům tisícové pokuty. „Pro řidiče takový přestupek znamená záznam sedmi bodů do jeho bodového hodnocení. Vedle toho mu hrozí také pokuta až pět tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel až na šest měsíců,“ připomíná ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Rostoucí trend počtu nehod na železničních přejezdech řeší i aktualizovaný bodový systém v rámci novely zákona o silničním provozu. Ten zavádí tvrdší finanční postih za porušení předpisů právě při přejezdu kolejí. Místo zmiňované pokuty pět tisíc korun budou moci policisté řidiči uložit na místě pokutu v rozmezí od 4 500 do 5 500 korun. To současná legislativa neumožňuje. Ve správním řízení se musí nezodpovědný šofér připravit na pokutu od sedmi do 25 tisíc korun. A kromě toho i na přípis šesti trestných bodů.

Více incidentů i zemřelých. Nehodovost na českých drahách se meziročně zvýšila

Zákaz řízení ovšem již hrozit nebude. To kritizují někteří experti na bezpečnost v dopravě. „Hrozba trestu v podobě zákazu řízení by měla zůstat. Pro lidi, kteří se řízením živí anebo jezdí velmi často, má možný zákaz řízení silný odstrašující účinek. Měl by být zachován,“ nabádá předseda Platformy Vize 0 a dopravní expert Roman Budský.

Novela zákona o silničním provozu, pokud vše půjde podle plánu, by měla být schválená ještě v prvním pololetí letošního roku a platit by měla od začátku příštího roku. Podle ministra Martina Kupky tak budou mít řidiči a další účastníci silničního provozu dostatek času na seznámení s novinkami.

