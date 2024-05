K vážné dopravní nehodě několika automobilů došlo v sobotu 4. května ráno na Karvinsku, na dálnici D1 ve směru do Polska. Dálnice je nyní uzavřená.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

"K nehodě došlo před půl devátou hodinou na dálnici na D1 na 376,5 km směrem na Polsko. Dle předběžně zjištěných informací měl řidič tahače převážející tank zastavit na dálnici v pravém jízdním pruhu, za tímto zastavilo osobní vozidlo, kdy do těchto najel kamion převážející automobily. Na místě je jedna osoba, která utrpěla zranění neslučitelná se životem," popsala nehodu mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.

Nehoda, dálnice D1, Karvinsko, 4. května 2024.Zdroj: se svolením HZS MSK

Provoz na dálnici byl zastaven. "Policisté odklánějí dopravu směrem na Bohumín a Chalupki," uvedla dále policejní mluvčí.

Na místě probíhají zásahy složek IZS, policie nehodu dále šetří. Předpokládá se, že provoz v místě nehody zůstane uzavřen nejméně během dopoledne.

"Před půl devátou přijalo krajské zdravotnické operační středisko informaci o střetu několika vozidel na dálnici D1, poblíž Bohumína a hranice s Polskem. Na pomoc byly vyslány posádky z Bohumína, Orlové a letečtí záchranáři z Ostravy. První zdravotníci byli na místě nehody během sedmi minut od přijetí výzvy k zásahu," uvedl pak k nehodě mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Záchranáři již nemohli pomoci jedné osobě, která zůstala zaklíněna v havarovaném automobilu, a lékař u ní musel konstatovat smrt.

"Další muž středního věku musel být vyprošťován, jevil známky poruchy vědomí a šokového stavu, byl v přímém ohrožení života. Utrpěl mnohočetná poranění. Záchranáři jej uvedli do umělého spánku, zajistili dýchací cesty a převedli na přístrojem řízenou ventilaci. Po podání léků byl v kritickém stravu letecky transportován do FN Ostrava. Do stejného zdravotnického zařízení byl přepraven také muž středního věku s lehkým poraněním dolní končetiny," doplnil mluvčí.