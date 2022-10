Podle vyjádření Drážní inspekce nákladní vlak Pn 55098 převážející benzen minul návěstidlo, vjel na slepou kolej a následně se srazil se zarážedlem. Prvotně byly škody na místě mimořádné události odhadnuty na 4 miliony korun (1,5 milionu trať, 2,5 milionu vlak). Drážní inspekce zahájila vlastní šetření události včetně zpracování závěrečné zprávy.

Obě zranění osob, které hasiči pomáhali vyprostit z lokomotivy, jsou nakonec naštěstí lehká, potvrdil to za středočeskou záchrannou službu Marek Hylebrant. Na místo mířil záchranářský vrtulník, nakonec nebyl třeba a byl odvolán.

Omezení dopravy

„Z důvodu vykolejení nákladního vlaku ve stanici Poříčany je zastaven provoz v traťových úsecích Český Brod - Poříčany - Pečky a Poříčany - Sadská,“ informoval v pondělí večer twitter Pražské integrované dopravy. Ve zmiňovaných úsecích byla zavedena náhradní autobusová doprava.

„Obnovení provozu na trati Praha - Kolín očekávame ve středu. Do té doby jsme museli zavést náročná omezení provozu v dálkové i regionální dopravě,“ uvedly na twitteru České dráhy.

Linky S2 a S22 vlivem odklonu rychlíků nabírají zpoždění 20 - 60 minut, uvedla PID v úterý před 6. hodinou ráno. Linka S9 je z kapacitních důvodů trati odřeknuta v úseku Praha hl.n. - Lysá nad Labem. Provoz městské linky S34 je do odvolání zcela přerušen. Aktuální předpoklad je až do středečního poledne. Rychlíkové linky R9 a R19 jsou odřeknuty v úseku Kolín - Praha. Linka R21 je odřeknuta v úseku Čakovice - hlavní nádraží. Cestující využijí linky MHD. Linka S3 je odřeknuta v úseku Satalice - Masarykovo nádraží. Náhradou lze využít linky MHD již z Čakovic do Letňan a do Vysočan na metro.

Akutní nebezpečí nehrozí

Vlak převážel hořlavou látku, konkrétně benzen. Po prohlídce se zjistilo, že převrácené vagóny nejsou poškozené a nic z nich neuniká. „Nicméně preventivně byli evakuováni lidé z nejbližších obydlí,“ uvedl řídící důstojník hasičů Dalibor Zeman. Od počátku byl zavřen perimetr 500 metrů od místa nehody.

Evakuace byla kolem osmé hodiny večer ukončena, lidem bylo umožněno vrátit se do svých domovů. Událost následně převzali drážní hasiči, kteří se snažili vagóny postavit nazpět, ale hlavně přečerpávat benzen.

Žádné akutní nebezpečí nehrozí, žádné doporučení nebylo vydáno, snad jen při návratu domů dbát zvýšené opatrnosti.