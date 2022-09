Podle Jiřího Fröhlicha, mluvčího České obchodní inspekce (ČOI), mají provozovatelé každý rok dle platné normy povinnost nechat kolotoče zkontrolovat nezávislou osobou, která je oprávněna takové kontroly provádět. Jenže pokud tak neučiní, nic se jim nestane. „V tuto chvíli neexistuje žádný zákon, který by umožňoval České obchodní inspekci, ani jinému úřadu, uložit sankci za to, že není provedena pravidelná roční kontrola,“ řekl Deníku Fröhlich. Česká obchodní inspekce podle něj může kolotoče a další atrakce kontrolovat, když se uvádějí na trh.

Kontrola bezpečnosti atrakce nám nepřísluší. Bohužel, říká havířovský primátor

Pokud se ovšem stane nehoda jako ta v sobotu v Havířově, odpovědnost v takovém případě padá na provozovatele atrakce. Toho už policie zná.

„Teď ještě policisté zjišťují, kdo přesně v době události kolotoč provozoval, zda všechny tyto osoby byly řádně proškoleny a měly povolení k činnosti, jak byla pouťová atrakce instalována a bezpečnostně zajištěna a další okolnosti, které povedou k řádnému objasnění celé záležitosti,“ řekl už v neděli policejní mluvčí René Černohorský.

Mluvčí ČOI: Odpovědný je provozovatel

Mluvčí ČOI Jiří Frölhlich také řekl, že se pracovníci inspekce tento týden pokusí od policie zjistit veškeré detaily havířovského případu. To proto, abychom zjistili v rámci našich kompetencí, zda výrobek byl řádně uveden na trh, kdy byl uveden do provozu a zda splňoval všechny zákonné požadavky a bude nás zajímat výrobce,“ dodal Jiří Fröhlich s tím, že pokud ale provozovatel atrakce nezajistí její dobrý technický stav a dojde k neštěstí, nese plně trestněprávní odpovědnost a hrozí mu i vězení.

Nehoda kolotoče je vyšetřována jako ohrožení z nedbalosti. Viník zatím není znám

Podle živnostenského zákona se v České republice provozování pouťových atrakcí řadí mezi volné životnosti, tedy není pro ně potřeba mít speciální vyučení či kurzy. Jak ale řekl serveru iDNES.cz Vlastimil Lagron, prezident západočeské Asociace výrobců, distributorů a provozovatelů lidové technické zábavy ČR, dobrovolného sdružení, není to tak úplně pravda.

„Pořídit si kolotoč může kdokoliv, ale provozovat určitě ne. Zodpovídá za ty lidi, je to velká odpovědnost. Všichni provozovatelé a zaměstnanci procházejí školením,“ vysvětlil.

Pro iDNES.cz také řekl, že jejich atrakce chodí kontrolovat technik minimálně jednou ročně, jak ukládá norma. Časté kontroly prý bývají přímo na poutích. „Pořád nás chodí někdo kontrolovat, jestli je to správně vypodložené, jestli je to podle evropské normy a podobně. Jsou na to přísná pravidla,“ tvrdí Lagron.

Doklad o prohlídce na vyžádání

Podle zjištěných faktů to ale vypadá, že v České republice se se zdravím a životy lidí při provozování atrakcí tzv. lidové zábavy stále hazarduje. Za neprovedené kontroly stavu atrakcí nehrozí postih, kontroly jsou náhodné.

Václav Kočka starší, největší provozovatel kolotočů v Česku v roce 2017 po nehodě kolotoče na Jižní Moravě České televizi řekl, že by měli zodpovědnost nést nejen provozovatelé, ale taky obce, kde atrakce povolí.

V Havířově havaroval řetízkový kolotoč. Zranilo se nejméně 17 lidí, včetně dětí

„Měli by si od provozovatelů vyžádat, jestli mají řádný technický průkaz, revizní správu, pojištění atrakce a školení, to jsou čtyři základní věci,“ přiblížil Kočka.

I návštěvníci by podle Kočky staršího měli mít možnost si přímo na místě ověřit, jestli atrakce prošla pravidelnou kontrolou. Doklad by podle něj mohl být k dispozici například v pokladně.