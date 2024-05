/VIDEO, FOTO/ V Kostelní Lhotě na Nymbursku vjelo v neděli 5. května dvacet minut před šestou hodinou večerní zatím z nezjištěných příčin auto na chodník, kde srazilo čtyři osoby. Dvě ženy utrpěly těžká poranění, muž a dítě lehčí. Lehce byl zraněn i řidič vozu, který cestoval sám a utrpěl postraumatický šok. Pro ženy letěly dva vrtulníky letecké záchranné služby. Jeden z Prahy a druhý z Hradce Králové.

Dopravní nehoda v Kostelní Lhotě. | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický

„Řidič osobního vozu jel ve směru od Sadské na Poděbrady. V Kostelní Lhotě ze zatím nezjištěných příčin vjel na chodník, kde srazil čtyři chodce a poté naboural do rodinného domu. Na místo se sjely všechny složky Integrovaného záchranného systému včetně dvou vrtulníků letecké záchranné služby,“ informovala tisková mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.

Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

„Nehodu jsme měli oznámenou v 17.40 hodin jako náraz osobního vozu do zdi, kde měli být tři zranění. Nakonec se ukázalo, že jsou čtyři plus řidič. Na místo vyrazili profesionální hasiči z Poděbrad a dobrovolní z obce Pečky, kteří se specializují na dopravní nehody. Zásah stále probíhá,“ sdělil tiskový mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík.

„Dva pacienty s těžkými zraněními jsme předali letecké záchranné službě. Žena byla transportována jedním vrtulníkem do pražské Fakultní nemocnice Motol na traumacentrum, dítě druhým vrtulníkem také do Motola, ale na dětský urgentní příjem. Tři pacienty se středně těžkým zraněním rozvezly sanitky do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, na chirurgii do Nymburka a poslední pacient zamířil na chirurgii do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady," dodal mluvčí středočeské záchranky Marek Hylebrant.

Policie v místě nehody dopravu odklání.