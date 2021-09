Před nedávnem zachraňovali hasiči také mladou srnku, která uvízla v zahradě rodinného domku v brněnské Líšni. Celá záchrana netrvala ani minutu. Srnka pak po poli odběhla do lesa. „K hasičské práci nepatří pouze záchrana lidí, ale také zvířat. Jedním z posledních takových případů byla záchrana malé srnky,“ napsali hasiči na sociální síti Facebook.

Jak kozel do dešťové kanalizace spadl, není jasné. „Pravděpodobně utekl z nedalekého oploceného pozemku a spadl do hlubokého kanálu. Hasiči z brněnských stanic Přehrada a Lidická jej v kanále svázali a poté vytáhli ven. Nezraněného kozla si převzal majitel,“ přiblížil v pondělí netradiční událost mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška.

