Druhý svědek sledoval událost přímo z letiště v Hodkovicích a nezpozoroval nic neobvyklého. „Pouze docházelo ke změně letových režimů – rychlé lety, pomalé lety, ostré zatáčky, klesavé i stoupavé. Vzhledem k nízkému náletu daného stroje a znalosti povahy pilota vím, že se s letadlem stále seznamoval a ověřoval neustále jeho vlastnosti,” popsal. Vlastní pád letadla ale muž neviděl.

Následně pilot ohlásil, že se vrací z jihozápadu a přeletí přes letiště, což se také stalo. „Poté se znovu ohlásil do vysílačky, že dosáhl polohu po větru, že udělá průlet nad dráhou 01 a poté se zařadí do levého okruhu na 19,” popsal třetí svědek nehody, který následně vyšel víc do prostoru, aby lépe viděl, jak letadlo letí. „Uviděl jsem, jak točí levou zatáčku, naklání levé křídlo blíže k zemi a v momentu, kdy jí měl skoro dotočenou, tak jsem uslyšel zvuk praskání a v mžiku jsem zahlédl, jak se ulomilo křídlo. Letadlo se stalo neovladatelné, začalo rotovat ve vzduchu a setrvačností dopadlo do letiště. Po nárazu do země se zcela roztříštilo na několik částí,” uvedl podrobnosti. Následně běžel k místu dopadu a řešil přivolání pomoci.

Při turbulenci se letadlo propadlo o kilometry. Cestující: Kabinou létali i lidé

„Znal jsem ho již několik let, byl jedním z mých instruktorů, byl i zalétávací pilot, tedy dokázal na letadlu poznat, že tam je něco špatně. Byl to zkušený pilot, letadlo, se kterým havaroval si sám sestavil. Trvalo mu to asi 6 let, vím, že měl všechno schválené, on sám by neriskoval a nelétal s letadlem, které by nemělo splněné technické parametry k létání. Vím, že než dostal na to své sestavené letadlo příslušnou známku o technické způsobilosti, kontroloval ho několikrát inspektor z letecké amatérské asociace, už od sestavování letadla, jednotlivých dílů po celkové a finální sestavení. S letadlem už předtím několikrát letěl a nikdy neměl žádný problém,” doplnil svědek.

Počasí ani alkohol za pád letadla nemohly

Pole vyšetřovatelů z ÚZPLN se na letišti nevyskytovaly žádné nebezpečné ani význačné meteorologické jevy, podle toxikologického vyšetření nebyl pilot pod vlivem alkoholu ani omamných látek či psychotropních látek nebo léčiv.

Rakouské letadlo zasáhlo za letu krupobití. Urvalo mu špičku a poškodilo okna

Komise vycházela při šetření nehody také z videozáznamu dvou bezpečnostních kamer umístěných na hlavní budově, výpovědí svědků a dokumentace k letadlu i pilotovým zkušenostem. Podle závěrečné zprávy měl pilot potřebnou kvalifikaci a byl zdravotně způsobilí. „S létáním na uvedeném typu neměl zkušenosti. Jednalo se o nově postavené UL letadlo a učil se s ním létat,” píše se ve zprávě.

Příčinou letecké nehody bylo podle konečných závěrů pravděpodobně překročení rychlosti VNE, tedy takzvané nepřekročitelné rychlosti, která byla pro jeho letadlo stanovená na 200 kilometrů v hodině.