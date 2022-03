Ve stanici metra Florenc došlo k pádu 20letého muže do kolejiště metra. Na pomoc mu vyjela lékařská i záchranářská posádka. Naštěstí nebyl soupravou sražen a by rychle vyproštěn. Utrpěl úraz HK a po zajištění byl transportován do FNB.@HasiciPraha @PolicieCZ provoz metra obnoven.