Hned dva lidské životy vyhasly ve čtvrtek po poledni u Mířkova na Domažlicku, kde havarovalo osobní auto. Na místě zemřely dvě ženy, podle našich informací příbuzné.

Ilustrační foto: Dopravní nehoda | Foto: Deník/Michal Bílek

Havárie osobního auta omezila ve čtvrtek po poledni provoz mezi Mířkovem a Vidicemi. "Provoz musel být v místě nehody zastaven. Hasiči na místě spolupracovali při ošetřování se záchranáři," uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar. "Převzali jsme si do péče ženu ročník 1960, u které hasiči prováděli kardio-pulmonálni resuscitaci. Po vyproštění z vozidla byla kardio-pulmonálni resuscitace zahájena také u asi 85leté ženy, tu si převzali záchranáři z letecké záchranné služby," informovala mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Ani přes veškerou péči se však nepodařilo ženy zachránit. "Svým zraněním podlehly na místě," konstatovala Svobodová. Podle informací Deníku šlo o příbuzné.

Podle policie přejela Škoda Yeti na silnici do protisměru, sjelo ze silnice a narazilo do betonového můstku. "Zatím nejsou známy příčiny, proč řidička ročník 1960 s vozem přejela do protisměru a sjela ze silnice. Obě ženy bohužel utrpěly zranění neslučitelná se životem. K události jsme povolali krizového interventa. U obou žen byla nařizena soudní pitva a u řidičky bude provedeno i toxikologické vyšetření krve. Příčinou celé události se zabýváme," uvedla mluvčí policie Barbora Šmaterová.

