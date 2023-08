I ve druhé půli prázdnin má před sebou ještě spousta rodin cestu na dovolenou. Odborníci i proto varují řidiče před únavou za volantem a radí se před jízdou pořádně vyspat. Podle expertů má unavený řidič reakce stejné jako člověk s promile alkoholu. Hrozí proto nehody s fatálními následky. Deník připravil rady, jak se mikrospánku snažit ubránit.

Mikrospánek za volantem může mít tragické následky. | Foto: Shutterstock

Dnes čtyřicetiletý Michal Hájek vyrazil před jedenácti lety o letních prázdninách do Kladna, kde studoval, na třídní sraz. Po bouřlivé noci se rozhodl ráno vyjet. „Alkohol nepiji kvůli zdravotním problémům, nemohu ani pivo. Slavili jsme se spolužáky do zhruba čtvrté hodiny ranní,“ zavzpomínal.

Ráno kolem sedmé hodiny mu volali kamarádi, zda by s nimi ještě ten den vyjel sjíždět řeku. „Sbalil jsem se a vyrazil. Nedojel jsem. Na rovném úseku silnice mezi Lány a Berounem na mne padla únava. Když jsem se probral, byl jsem už s vozem v příkopu. Nic se mi naštěstí nestalo, odnesly to jen plechy,“ přiblížil. Jeho případ ovšem ukazuje, jak nebezpečné může být usednout za volant bez řádného odpočinku.

Rozhodně není sám, kdo na vlastní kůži poznal následky mikrospánku. Počet nehod kvůli únavě, usnutí řidiče či náhlé fyzické indispozici se za téměř třináct let téměř zdvojnásobil. Zatímco v roce 2009 se stalo takových nehod 610, loni už 1044 dopravních nehod, při nichž zemřelo 15 osob. S těžkými zraněními skončilo v nemocnicích 34 lidí. „Nejčastěji na řidiče přichází únava mezi první a třetí hodinou ranní. Méně známým faktem je, že kritickým časem je také odpoledne mezi druhou a čtvrtou. Nejkritičtější je potom poslední pětina trasy, kdy řidiči ztratí přirozenou ostražitost,“ popsal vedoucí BESIP Tomáš Neřold.

Unavený řidič jako opilý řidič

Podle průzkumu společnosti Nextbase vyrábějící palubní kamery se s mikrospánkem za volantem setkalo 12 procent řidičů, nejčastěji muži. Jedná se o stav, kdy řidič tři až patnáct sekund nevnímá a nereaguje na žádné vnější podněty. Pět procent respondentů se takových řidičů obává. Důvod je zřejmý – zdřímnutí na tři sekundy při rychlosti 90 kilometrů v hodině znamená jízdu 75 metrů bez řízení. Na dálnici v rychlosti 130 kilometrů ujede auto při pětisekundovém šlofíku bez řízení 180 metrů. Snadno tak může dojít k nehodě s fatálními následky.

Unavený řidič se přitom na silnici může chovat stejně jako ten, který řídí s promilem alkoholu v krvi. To odpovídá požití pěti dvanáctistupňových plzeňských piv. „Čtyřhodinová jízda bez přestávky prodlužuje reakční časy řidičů o plných padesát procent. Současně se dvakrát zvyšuje riziko účasti na dopravní nehodě. Po šestihodinovém řidičském maratonu je riziko vyšší až osmkrát,“ upozornil předseda Platformy Vize 0 Roman Budský.

Únava za volantem může mít tragické následky:

Zdroj: Youtube

Základní prevence před mikrospánkem je jednoduchá. Být před delší jízdou odpočinutý a zároveň si naplánovat cestu včetně přestávek. Během nich je vhodné si zacvičit a protáhnout tělo.

„Rozhodně se nevyplatí doufat v to, že mikrospánek bude brán v případě zavinění nehody jako polehčující okolnost. Naopak. Soudy vycházejí ze správného předpokladu, že nastupující únavu je schopen každý řidič včas rozpoznat a podle toho se i zachovat. Problém by měli i ti, kteří trpí nespavostí či u kterých byla diagnostikována chronická spánková apnoe,“ dodal Libor Budina z Autoklubu České republiky.

Jak se bránit mikrospánku a únavě? Deník připravil užitečné rady

Plánování

Před odjezdem je vhodné věnovat čas naplánování cesty. Velmi vhodným pomocníkem jsou chytré aplikace. Díky nim si lze nejen naplánovat trasu, ale také zadat místa k odpočinku. Ideální je zastávky naplánovat po nejdéle dvouhodinové jízdě, nebo po ujetí 180 kilometrů. Pokud řidič pociťuje únavu i dvacetiminutové zdřímnutí může pomoci.

Odpočinek před jízdou

Obzvláště před dlouhou cestou je důležité si pořádně odpočinout. Podle BESIP spánek kratší než šest hodin zvyšuje nebezpečí, že usnete za volantem. Spánek kratší než čtyři hodiny je skutečně nebezpečný. Neplánujte si ani práci na celý den a potom řízení po celou noc.

Projděte se

Při přestávce je vhodné tělo protáhnout. Při jízdě totiž trpí hlavně bederní a krční páteř. Nemusí se jednat o žádné složité cviky, ale postačí ty jednoduché ze školy. Krouživé pohyby uvolní zatuhlé svalstvo. Když se k tomu přidá i několik dřepů na rozproudění krve, budete se cítit příjemněji. Rozhodně se nedoporučuje strávit volnou chvíli sezením. Ovšem ani cvičení nezažene únavu.

Místo energy drinků raději vodu

Jedním z receptů řidičů na boj s únavou je pití energetických drinků či silné kávy. Jedná se sice o rychlou pomoc, podle expertů ovšem jen krátkodobou, která únavu jen oddaluje. Mnohem lepší je dodržovat pitný režim neslazenou vodou a v případě potřeby raději zastavit na odpočívadle a vyspat se.

Nezapomenout na jídlo

Kromě pití je neméně důležité před cestou zabalit do auta svačinu. Chybět by nemělo ani ovoce, které tělu dodá přírodní rychlé cukry a tudíž i energii. Do auta lze zakoupit cestovní ledničku, která udrží potraviny déle čerstvé. To se hodí zejména na delší trasy, nebo při cestování s malými dětmi.