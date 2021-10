/FOTOGALERIE/ Auto narazilo do svodidel, nehoda zablokovala ve středu odpoledne provoz na dálnici D1 u Mirošovic ve směru na Prahu. Pro zraněného třiatřicetiletého řidiče letěl záchranářský vrtulník.

Nehoda u Mirošovic. | Foto: Policie ČR

Auto nabouralo po 14. hodině. Provoz byl obnoven jedním pruhem před 16. hodinou. Hasiči museli muže vyprostit a částečně odřezávali svodidla. "Kolem 14:45 řidiče vyprostili a předali ho do péče zdravotnické záchranné služby. Na žádost střediska Správy a údržby dálnic rozřezávali delší část svodidel, která zasahovala do jízdních pruhů, aby se mohlo vyprostit havarované vozidlo. Pomohli odtahové službě s naložením vozidla a dál to předali středisku Správy a údržby dálnic, která si zajistí závěrečný úklid a opravu svodidel," řekla Deníku mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.