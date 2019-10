Hrozivě vypadající nehoda se stala ve středu před půlnocí v Drozdovické ulici v Prostějově.

24letý mladík se třemi spolujezdci v autě tam vyjel mimo silnici, kde vrazil do zaparkovaného volkswagenu, lampy veřejného osvětlení a stojícího citroënu.

První auto, do kterého řidič vrazil, bylo odmrštěno o deset metrů dál a dělily ho jen centimetry od rodinného domu. Sloup lampy se silným nárazem zlomil.

"Při dopravní nehodě řidič i všichni tři jeho spolujezdci ve věku od šestnácti do devatenácti let utrpěli zranění. Řidič a dva spolujezdci byli převezeni do prostějovské nemocnice. Třetí spolujezdec byl převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci," uvedl policejní mluvčí František Kořínek.

Předběžná škoda na vozidlech a veřejném osvětlení byla vyčíslena na sto třicet tisíc korun. Provedenou dechovou zkouškou policisté u řidiče vyloučili alkohol.

Dalším šetřením zjistili, že mladík nevlastní řidičský průkaz a auto bylo vypůjčené od známého. Další okolnosti nehody jsou prozatím v šetření policie.