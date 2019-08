„Pracujeme bez přestávky. Nyní je na místě asi dvacet hasičů, kteří ráno vystřídali ty, co zasahovali v noci. Stále se snažíme odsávat zeminu bagrem. Práci nám v noci zkomplikoval lehký betonový blok, který jsme museli odstranit. Tím se práce zpomalily,“ popsal zásah mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

V hloubce více než osmi metrů, kde se hasiči momentálně nacházejí, už začíná prosakovat voda. „Není jí ale mnoho, studna není zaplavená,“ potvrdil Mikoška

Atmosféra je mezi hasiči i místními obyvateli napjatá. „Dokud se k mladíkovi neprokopeme, nemůžeme nic. Těžko říct, kdy se k němu dostaneme. Může to být až v noci, ale třeba už brzy odpoledne,“ krčil rameny mluvčí a poznamenal, že čím déle se ve studně mladík nachází, tím je podle něj šance na jeho přežití nižší.

Stejně jako hasiči však i Velkopavlovičtí stále věří, že se mladíka podaří zachránit. „Naděje umírá poslední. Všechny nás událost hrozně vzala. Lidé jsou z toho, co se stalo, moc špatní. Mnozí stojí u domu, pocházejí kolem a doufají. Ne proto, že by byli zvědaví, ale proto, že je trápí to, co se stalo. Dokonce ani chasa, které byl mladík součástí, neodjela o víkendu na hody do Bořetic,“ přiblížila náladu ve městě jedna z obyvatelek, která si nepřála zveřejnit své jméno. Redakce jej však zná.

Všichni ve Velkých Pavlovicích doufají, že se mladík pod tíhou zeminy propadl do podzemních chodeb. „Přímo od kostela vedou Pavlovicemi staré chodby, které jsou různě propojené. Jde o dobrovolného hasiče, věříme tedy, že zachoval chladnou hlavu, že si dokázal poradit a skutečně uvízl někde v těch chodbách,“ neztrácí naději žena.