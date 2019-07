„Vzhledem k tomu jsme k nehodě vyrazili v terénním autě a na čtyřkolce, ale poslední úsek jsme absolvovali pěšky. Na místě jsme zjistili, že chlapec spadl tak nešťastně, že se závažně poranil v oblasti břicha. Ihned jsme jej proto stabilizovali a čekali na vrtulník LZS, který k nám letěl z Ústí nad Labem,“ popsal záchranu Jan Šimeček, zasahující člen Horské služby Krušné hory.

Při příletu navedli horští záchranáři vrtulník na vhodné místo pomocí světlice. „Posádka k nám spustila záchranáře spolu s lékařem a poté posadila vrtulník na vrchol Klínovce. Lékař si hocha převzal a pak jsme ho šetrně převezli na svozném prostředku k autu a tím nahoru k naší stanici na Klínovci. Vrtulník pak zraněného transportoval k dalšímu ošetření do ústecké nemocnice,“ uvedl Jan Šimeček.

Vzhledem k panujícímu počasí a letním prázdninám jsou cyklistické trati v Krušných horách plné milovníků horských kol a s tím i stoupá počet úrazů. „Všichni by bezpodmínečně měli dodržovat Desatero horského cyklisty. Rozhodně by rodiče měli vždy zvážit, zda do náročných terénů pustit i méně zkušené děti,“ varoval cyklisty Miroslav Güttner, náčelník Horské služby Krušné hory s tím, že to samé platí i pro uživatele horských koloběžek, jejichž obliba rok od roku stoupá.