Motorkář se krátce před 18. hodinou na silnici I/58 vedoucí z Rožnova na Frenštát pod Radhoštěm poblíž sedla Pindula střetl s osobním autem. Na místě podlehl vážným zraněním.

Zranil se také řidič osobního vozu, kterého zdravotníci rychlé záchranné služby převezli na ošetření do nemocnice ve Valašském Meziříčí. „Policisté u řidiče vyloučili požití alkoholu,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.

Na místě nešťastné události zasahovali dopravní policisté i kriminalisté, kteří dokumentovali dopravní nehodu, zjišťovali míru zavinění jejích účastníků a další okolnosti tragického střetu. „Na místo byl povolán i znalec z oboru silniční dopravy,“ upozornila Lenka Javorková.

Provoz na místě byl několik hodin omezený. Policisté řídili dopravu kyvadlově.

Na Valašsku je to v krátké době už podruhé, co při vážné nehodě vyhasl život mladého motocyklisty. Ve čtvrtek 5. září v podvečer zemřel pětadvacetiletý motorkář při dopravní nehodě u Polic, když se svým strojem vyjel mimo silnici a narazil do betonové propusti.

Podle dostupných informací si letos ve Zlínském kraji dopravní nehody vyžádali už dvanáct obětí, z toho polovina připadá na Valašsko. Za celý loňský rok zahynulo při nehodách na silnicích v regionu 22 lidí.