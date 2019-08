Ostravští kriminalisté pátrají po řidiči, který na vyznačeném přechodu srazil ženu a z ujel. Pomoci jim mohou cestující tramvaje, která v té době projížděla poblíž místa havárie. Nehoda se stala v pátek 23. srpna kolem 8.15 až 8.20 hodin v ulici Dr. Martínka před kruhovým objezdem s ulicí Horní v Ostravě-Hrabůvce.

„Šestapadesátiletá chodkyně přecházela vozovku přes vyznačený přechod pro chodce. Při střetu se zatím nezjištěným vozem utrpěla zranění, které si zřejmě vyžádá dobu léčení delší sedmi dnů. Poté, co řidič narazil do přecházející chodkyně, místo nehody opustil, aniž by zastavil a zraněné poskytl pomoc,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Pokorná.