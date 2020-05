Čtyřiapadesátiletý řidič Harleye Davidson, který jel v pátek 8. května po silnici ve směru od Zvole na Branišov na Žďársku, dostal smyk a i s motorkou skončil v příkopu. Zraněného ho převezli zdravotníci do nemocnice v Novém Městě na Moravě.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

„Při jízdě do zatáčky v klesání zachytil při náklonu o povrch komunikace, dostal smyk, který nezvládl, a s motocyklem vyjel do příkopu,“ popsala průběh nehody policejní mluvčí Jana Kroutilová. S podezřením na těžká zranění ho zdravotníci převezli do novoměstské nemocnice. „Provedená dechová zkouška požití alkoholu vyloučila,“ sdělila Kroutilová.